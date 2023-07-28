В "Укрэнерго" рассказали о вероятности применения графиков отключений в августе

"Укрэнерго" не прогнозирует применение графиков аварийных отключений для потребителей в августе, даже несмотря на то, что этот месяц будет тяжелым для энергосистемы. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Лига.Бизнес.

Дефицит, который может образоваться из-за дальнейшего выведения в ремонт некоторых энергоблоков, можно преодолеть с помощью импорта электроэнергии из Европы, рассказал председатель правления.

"Особенно тяжелыми будут ближайшие неделя-две. Но пока мы не прогнозируем отключения потребителей. Мы рассчитываем, что справимся с увеличенной нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе.

Нам поможет импорт электроэнергии из Европы. Мы, как оператор, обеспечиваем техническую возможность импорта. Он сегодня существует в объеме 1200 МВт, это больше мощности одного атомного блока" , – пояснил глава "Укрэнерго".

По его словам, вероятность отключений в любом регионе напрямую зависит от характера и успеваемости атак врага на энергетическую инфраструктуру.