Медведчук зарегистрировал в РФ антиукраинскую организацию

Подозреваемый в государственной измене Украины и переданный РФ в обмен на командиров-защитников Мариуполя Виктор Медведчук официально зарегистрировал в России общественную организацию под названием "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Об этом пишут «Схемы» со ссылкой на данные реестра юридических лиц РФ.

Согласно данным, главой исполкома организации стал бывший украинский журналист Денис Жарких, а Медведчук указан председателем совета. Зарегистрированная организация в Москве, на Арбате, переулок Кемарницкий, 9. Согласно документам, «Другая Украина» – общественная нерелигиозная организация, а не политическая партия.

Также "Другая Украина" заявила об интеллектуальной собственности на товарные знаки: "Настоящая Украина", "Голос второй Украины" и "Другая Украина".

Антиукраинская российская организация уже начала проводить в РФ разные публичные мероприятия антиукраинского настроения. В частности, 19 июля в Доме российского зарубежья им. Солженицына прошел круглый стол "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления". На странице Другой Украины говорится, что основой для обсуждений стала статья Медведчука Две Украины как новая политическая реальность.

"Схемы" отмечают, что в медведчуковскую организацию входят беглецы из Украины: политические комментаторы из уже закрытых пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи, которым удалось выехать из Украины и избежать наказания.

В частности, председатель исполкома организации Дениса Жарких пересек украино-словацкую границу в сентябре 2022 года. Пограничная служба не предоставила журналистам ответа на вопросы, на каких основаниях ему разрешили уехать во время военного положения. Журналист с 2015 года был политическим комментатором по каналам Медведчука

Денис Жарких – бывший украинский журналист. Он является политическим комментатором на площадках Виктора Медведчука, по меньшей мере, с 2015 года. После того как канал «112 Украина» стал подконтрольным ближайшему окружению Медведчука, Жарких стал ведущим программы «По сути» на этом канале.