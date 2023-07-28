Шария и экс-главу полиции Винницкой области будут судить за госизмену

Пропагандиста Анатолия Шария и бывшего главу полиции Винницкой области Антона Шевцова будут судить за государственную измену. Они сотрудничали с ФСБ.﻿ Об этом, со ссылкой на Офис генпрокурора, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Правоохранители отмечают, что первым обвиняемым является руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала. Речь идет об Анатолии Шарии, который с 2019 года скрывается в Испании.

Из-за границы он организует пророссийские пиар-акции и распространяет антиукраинскую пропаганду.

Также в Украине будут судить экс-начальника полиции Винницкой области Антона Шевцова. Он привлек Шария к сотрудничеству с ФСБ. Вместе они создавали политически ангажированные сюжеты антиукраинского содержания.

Следствие установило, что с 2018 года бывший правоохранитель, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы.

Он передавал куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины.

Обоим фигурантам инкриминирована государственная измена (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Дело Шария

Напомним, еще в феврале 2021 года СБУ объявила подозрение Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

В прошлом году полиция Испании задержала Шария, а Украина инициировала процедуру экстрадиции. Кроме того, Украина ввела санкции против пропагандиста, а деятельность его партии запретили.

Что известно о Шевцове

Антон Шевцов в 2016 году был назначен на должность главы Управления нацполиции в Винницкой области. Однако активисты требовали его отставки, потому что в сети появилась информация, что Шевцов участвовал в "параде Победы" в Севастополе в 2014 году. После нескольких лет судебной тяжбы Шевцова восстановили в должности. Это произошло в 2021 году.

Кроме того, в 2016 году СБУ задержала экс-полицейского на попытке побега в Россию. Также Шевцову объявили подозрение в госизмене. СБУ установила, что сейчас предатель скрывается в Крыму и активно помогает оккупантам.

По данным следствия, с 2018 года он использовал свои связи для поиска и передачи важной информации россиянам, а также разработал для ФСБ план диверсий в Украине.