Взрыв в Еленовке был вызван термобарическим гранатометом – ОГП

Взрыв год назад на временно оккупированной территории в исправительной колонии в пгт Еленовка, где находились украинские военнопленные, был вызван применением реактивного термобарического гранатомета. Об этом заявили в Управлении информационной политики Офиса генерального прокурора, сообщает Укринформ.

Офисом генпрокурора 29 июля 2022 после ночного теракта россиян в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по факту обстрела военными РФ бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка Донецкой области, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 43 обычаев войны. Речь идет о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, соединенных с умышленным убийством.

В данном уголовном производстве исследуются факты гибели в результате взрыва и получения ранений разной степени тяжести в период времени с 22.00. 28.07.2022 по 01.00 час. 29.07.2022 военнослужащими Сил обороны Украины, удерживавшихся на территории бывшей исправительной колонии № 120 в пгт Еленовка.

В ходе досудебного расследования проведена комплексная экспертиза оружия и следов и обстоятельств его использования. Согласно заключению экспертизы, взрыв был вызван вследствие применения реактивного термобарического гранатомета.

Также из Офиса генпрокурора информируют, что 5 января 2023 Генеральным секретарем ООН расформирована миссия по установлению фактов обстрела бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка Донецкой области при отсутствии необходимых гарантий безопасности и доступа к месту преступления. Возобновление работы миссии в ближайшее время дало бы возможность доступа к месту совершения преступления представителям международных институтов.

Также в Офисе генпрокурора проинформировали, что по результатам проведенных судебных молекулярно-генетических экспертиз идентифицированы 33 человека из числа погибших в результате взрыва в колонии пгт Еленовка в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, тела которых возвращены на подконтрольную Украине территорию. В настоящее время продолжается идентификация других 24 возвращенных тел, которые могли находиться в этой колонии, и проводятся по ним соответствующие экспертизы.

Кроме того, в настоящее время допрошены в качестве пострадавших 13 военнослужащих, возвращенных на подконтрольную Украине территорию и которые содержались в одном из помещений бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка, где произошел взрыв.