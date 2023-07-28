Из-за непогоды без света более 140 тысяч потребителей – Минэнерго

Из-за непогоды отключались линии электропередачи Укрэнерго, обесточены 420 населенных пунктов в 10 областях, без света - более 140 тысяч потребителей.﻿ Об этом заявили в Минэнерго, сообщает Экономическая правда.

"Из-за непогоды на одной из гидроэлектростанций отключалась линия электропередачи, из-за чего нагрузка на станцию снизилась с 210 МВт до 0. Через короткий промежуток времени нагрузка была восстановлена. Также из-за грозы выключалась линия оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" 330 кВ в Сумской области" , - говорится в сообщении.

При этом остаются без света более 140 тысяч абонентов в 420 населенных пунктах в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Большинство из них - на Днепропетровщине, где обесточены 165 населенных пунктов, без света - более 66 тысяч потребителей, отчитываются в министерстве.

Также сообщается, что ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Донецкой области из-за обстрелов обесточились 12 населенных пунктов. Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Всего за сутки энергетики запитали более 40 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой и Днепропетровской областях" , - добавили в Минэнерго.

В Херсоне энергетики запитали более 100 потребителей, которые были отключены из-за подтопления. В городе остаются без света 11,4 тысячи абонентов.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС - сейчас он составляет 16,32 м, этого достаточно для обеспечения потребностей станции.