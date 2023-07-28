Зеленский в День государственности: Не верим, что РФ не захочет вернуться

Президент Украины Зеленский выступил по случаю Дня украинской государственности под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве и наградил украинских защитников, сообщает Украинская правда.

Мероприятие транслировали в эфире национального телемарафона.

Зеленский отметил, что Украина второй раз отмечает День государственности в условиях полномасштабной войны.﻿ "Все хотим, чтобы в следующем году мы отмечали этот день так же в свободной столице, но уже с победой", – сказал президент.

"Более чем тысячелетняя история нашей государственности говорит о том, что нужно именно побеждать. Не останавливаться, а побеждать, не торговаться, а побеждать, не полагаться на прихоти судьбы, а побеждать и строить такое сильное государство, чтобы его потенциал и способность себя защитить, вера наших людей в себя, оружие в руках украинцев и единство всех вместе в государстве гарантировали сохранение государственности Украины и неповторение агрессии против нашего государства" , – заявил Зеленский.

"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы" , – сказал президент.

По словам Зеленского, именно государственность является ответом на потребность в безопасности и мире для Украины.

"Государственность, которую трудно защищать, но труднее вернуть, если потеряешь. Она никогда не бывает только данностью. Она является результатом служения и работы ради Украины" , – отметил он.

На мероприятии также присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, председатель Рады Стефанчук, премьер-министр Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, глава Нацполиции Игорь Клименко, глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский также наградил украинских защитников во время мероприятия.