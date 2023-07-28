Рада освободила от пошлин тепловизионные приборы и антидроновые ружья
Верховная Рада проголосовала за освобождение от НДС и пошлин при ввозе тепловизионных моноочков и антидроновых ружей.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
В частности, речь идет об освобождении от пошлины и НДС тепловизионных моноочков, оснащенных инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры и бинокуляров с дальномерной функцией.
Также депутаты проголосовали за немедленное подписание документа спикером Рады. Далее законопроект должен подписать президент.