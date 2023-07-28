С начала года обнаружено около 750 нелегальных онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей за первые шесть месяцев года зафиксировала около 750 нелегальных онлайн-казино. Об этом сообщил глава КРАИЛ Иван Рыжий в комментарии изданию "Лига", сообщает Экономическая правда.

Обнаруженные веб-сайты используются почти 500 брендами. В то же время, легальных лицензированных операторов азартных игр в Украине всего 15.

По словам председателя КРАИЛ, всего с января 2022 года по март 2023 года Комиссия обнаружила и передала в правоохранительные органы информацию о почти 1800 вебсайтах, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Украины без соответствующих лицензий.

Рыжий добавил, что по результатам обработки предоставленной информации БЭБ, в пределах полномочий, КРАИЛ обратилась в Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций с требованием заблокировать доменные имена нелегальных организаторов азартных игр.

Глава Комиссии отметил, что в целом нужно создать такие условия, чтобы из-за преследования правоохранительных органов и применения санкций работать "вчеру" стало невыгодно.

"То есть, чтобы ресурс, который привлечен и используется для реализации "схем" и "отмывания денег", был нерентабельным по сравнению с прибылью от законной деятельности. В таких обстоятельствах все сознательно перейдут в легальную плоскость" , ― пояснил глава КРАИЛ.

Напоминаем, после начала расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) игорный бизнес уплатил за пять месяцев этого года в четыре раза больше налогов, чем за весь прошлый год.