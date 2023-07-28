На ЗАЭС оккупанты разохлаждают энергоблок №5 – Госатомрегулирование

На Запорожской АЭС оккупанты начали перевод энергоблока №5 в состояние "холодной остановки". Об этом заявил и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день на Запорожской атомной электростанции энергоблок №4 находится в состоянии "горячий останов". Энергоблок №5 сейчас расхолаживается. Все остальные энергоблоки находятся в остановленном и в холодном состоянии" , - отметил Кориков.

По его словам, на сегодняшний день температура энергоблока №5 составляет 144 градуса, завтра она должна составлять 70 градусов, что соответствует температуре перевода блока в "холодную остановку".

Ранее сообщалось, что, несмотря на требования Госатомрегулирования и НАЭК "Энергоатом", на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции во исполнение приказа нелегитимного руководства перевели энергоблок №4 в состояние "горячий останов".