Орбан снова заявил о войне "до последнего украинского солдата"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил лживые пропагандистские тезисы российского президента Владимира Путина о том, что якобы Запад "будет воевать до последнего украинского солдата", сообщает Европейская правда.

Об этом Орбан сказал в эфире государственного Kossuth Rádio.

Венгерский премьер утверждает, что единственный способ прекратить развязанную Россией войну – это переговоры.

"Всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война. После войны сотням тысяч людей будет трудно жить полноценной жизнью, поэтому мы должны говорить о мире. Если голос мира не будет достаточно сильным, общество будет воспринимать войну как решение проблемы. Эту ситуацию можно решить только путем дипломатии и переговоров" , – говорит он.

Орбан также повторил свои предыдущие глупости о том, что "Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет", а также то, что у Киева "закончились средства" для ведения войны.

Он утверждает, что с началом полномасштабного вторжения странам Запада надо было "локализовать войну, как это сделала Ангела Меркель".

"Это то, что надо было сделать сейчас. Это то, что мы предлагали. Запад сейчас этого не делает. Он посылает деньги, оружие. Конечно, украинцы воюют. Запад воюет до последнего украинского солдата" , – говорит Орбан. ﻿

Тезисы о "войне Запада до последнего украинца" Путин озвучил на заседании Совбеза РФ 22 июня. Перед этим в таком же ключе высказывался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.