У "Приват24" появилась новая функция

ПриватБанк обновил приложение Приват24. В новой версии появились две новые функции по переводу денег и поддержке клиентов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Теперь для получения перевода на свою карточку не обязательно делиться ее номером.

"Формируйте обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карту. Для этого выберите карту в меню Кошелек - Реквизиты - Ссылки" , - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в меню "Коммуникации" добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"