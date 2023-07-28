У "Приват24" появилась новая функция
ПриватБанк обновил приложение Приват24. В новой версии появились две новые функции по переводу денег и поддержке клиентов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Теперь для получения перевода на свою карточку не обязательно делиться ее номером.
"Формируйте обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карту. Для этого выберите карту в меню Кошелек - Реквизиты - Ссылки", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в меню "Коммуникации" добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"
"Там вы найдете Аптечку психологической самопомощи, содержащую действенные упражнения и техники для снятия напряжения, и другую полезную информацию. Ведь заботиться о своем эмоциональном балансе так же важно, как и о финансовом", - отметили в Привате.