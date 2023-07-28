В одесском Доме профсоюзов взорвалась граната, есть погибший
В Доме профсоюзов в центре Одессы взорвалась граната - погиб человек. Об этом сообщила полиция Одесской области.
"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов. По предварительной информации, в результате неосторожного обращения взорвалась граната. В результате погиб человек", - сообщили в ведомстве.
На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты управления взрывотехнической службы. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Полиция обещает предоставить подробную информацию позже.