Зеленский подписал указ о присуждении премии имени Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присуждении Национальной премии имени Тараса Шевченко в 2023 году и утверждение нового персонального состава Комитета Шевченковской премии, сообщает Укринформ.

Соответствующий Указ №454/2023 обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу президента Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году присуждена:

поэтессе Екатерине Калитко – за книгу стихов "Орден молчаливиц";

исполнителям группы "Хорея Казацкая" Тарасу Компаниченко, Максиму Бережнюку, Северину Данилейко, Ярославу Крыську, Сергею Охримчуку – по аудиоальбом "Песни Украинской революции";

литературоведу Михаилу Назаренко – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях;

журналисту Виталию Портникову – за публицистические статьи и выступления последних лет;

режиссеру Ирине Цилык – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Документ определяет, что размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко на 2023 год составит 429 тысяч гривен каждая.

Кроме того, Президент своим Указом утвердил новый персональный состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Согласно документу, Комитету поручено провести конкурс на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2024 году для празднования выдающихся произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, посвященных героической борьбе украинского народа во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Президент также поручил правительству обеспечить разработку с участием Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и утвердить план мероприятий по празднованию в 2024 году 210-летия со дня рождения Тараса Шевченко, предусмотрев, в частности, проведение художественного мероприятия "Художественная академия "Шевченко – путь к победе ".