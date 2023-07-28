Подрыв ГЭС: правительство упростило условия для обеспечения питьевой водой

Подрыв ГЭС: правительство упростило условия для обеспечения питьевой водой
Фото: Рixabay

Кабинет Министров упростил условия для обеспечения питьевой водой жителей регионов, пострадавших в результате подвода россиян Каховской ГЭС, сообщает Экономическая правда.

"Отныне Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Николаевская ОВА могут строить и ремонтировать артезианские скважины, а также объекты централизованного водоснабжения без необходимости прохождения множества бюрократических процедур", - говорится в сообщении Минвосстановления.

Такие изменения необходимы для скорейшего старта строительных работ и обеспечения жителей пострадавших областей питьевой водой.

Теперь строительные работы могут производиться без:

  • отвода земельного участка и соответствия градостроительной документации;
  • получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
  • получения экспертного заключения о проектной документации на строительство объектов;
  • получения права на выполнение строительных работ;
  • использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС);
  • оформления прав на земельные участки.

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