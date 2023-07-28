ВСУ на юге вплотную подошли к "зубам дракона" РФ, - CNN

Вооруженные силы Украины, как утверждают российские СМИ, вплотную подошли к "зубам дракона" России на одном из участков фронта. Вероятно речь идет о южной части страны. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает РБК-Украина.

Как пишет издание, вероятно видео было снято в районе к востоку от небольших сел Новое и Харьковское в Запорожской области Украины.

"На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь ко рву перед большим рядом "зубов дракона" - пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков" , - пишет CNN.

Что такое зубы дракона?

Железобетонные конструкции "зубы дракона" - это пирамидальные укрепления высотой 90-120 см.

Согласно спутниковым кадрам, россияне установили "зубы дракона" по всей территории, которую они оккупировали. "Зубы" проложены в три ряда глубиной, которые тянутся на сотни километров.

Как писал ранее Институт изучения войны, Кремль пытается изобразить контрнаступление наших воинов неудачным, чтобы поднять моральный дух оккупантов. Между тем, наши воины продолжают вести контрнаступательные операции сразу на нескольких направлениях и имеют успех.