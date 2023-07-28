Враг значительно снизил активность авиации – Воздушные силы
В пятницу 28 июля Россия снизила активность своей авиации вблизи украинских границ и на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.
"Ночь прошла сравнительно спокойно. Сегодня у нас отмечается День государственности. Сейчас активность вражеской авиации - крайне низкая. Обычно 20-30 вражеских целей на карте мы наблюдаем, а сейчас это буквально несколько самолетов (два-три), к которым присоединился Ту-22м3 с Шайковки.
Даже беспилотников сейчас фактически не наблюдается на линии боевого соприкосновения. Такое вот затишье", - сообщил Игнат.