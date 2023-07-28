Сырский: Под Бахмутом враг цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся

На Бахмутском направлении российские оккупанты оказывают яростное сопротивление Силам обороны Украины, которые ведут там наступление и достигают успеха. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Лига.net.

"На Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь" , – заявил Сырский.

Командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что в этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно сложившейся обстановке и принимать меры по маневру силами и средствами, переброске частей и подразделений на направления, где наметился успех, или вывода их из-под огня противника.