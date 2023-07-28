Politico: Какие санкции ЕС готовит против Беларуси

ЕС готовит новые санкции против Беларуси. Послы Евросоюза согласовали ряд новых мер, сообщает Politico, сообщает Зеркало недели.

По данным издания, санкции будут включать ограничения на экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые можно использовать для военных нужд, в частности войсками РФ на поле боя против Украины, а также авиационных запчастей.

Кроме того, под санкции попадут и некоторые физлица. Новый пакет ограничений включает 38 физических и трех юридических лиц, по словам четырех дипломатов ЕС, говоривших на условиях анонимности.

Дискуссия о том, в какой степени Беларусь диктатора Александра Лукашенко должна быть подвергнута санкциям по сравнению с Россией за ее вторжение в Украину, длится уже несколько месяцев. СМИ писали, что Польша и Литва настаивали на синхронизации санкций против Беларуси с ограничениями против РФ.