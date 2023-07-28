Глава Кремля Владимир Путин заявил, что "приверженность традиционным ценностям" объединяет Россию с подавляющим числом жителей стран Африки﻿. Об этом он заявил в пятницу, 28 июля, на форуме "Россия-Африка", сообщает Деловая столица.

"Традиционные ценности — "основа существования", а приверженность им объединяет РФ с подавляющим большинством жителей Африки, заявил Владимир Путин" , — приводит его слова пропагандистское агентство ТАСС.

Напомним, в июне Владимир Путин поручил создать на базе Национального медицинского исследовательского центра психиатрии имени Сербского новый институт, который среди прочего займется исследованием поведения ЛГБТ-людей.