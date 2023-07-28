Байден направит Сенату запрос о дополнительной помощи Украине – СМИ

Президент США Джо Байден направит Сенату запрос о дополнительной помощи Украине. Вероятно, это произойдет в августе, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Издание Politico цитирует главу отдела оборонных ассигнований сенатора Джона Тестера (демократ от штата Монтана). Он заявил, что Байден, вероятно, пошлет запрос к концу лета.

"Я думаю, что в следующем месяце мы можем ожидать дополнительную информацию об Украине от администрации" , - сказал сенатор.

Politico отмечает, что комментарии Тестера говорят о двухпартийной поддержке Украины в Сенате.

"Мы собираемся покинуть город, и мы не придумали плана продления финансирования Украины. Надеюсь, когда мы вернемся, мы это исправим" , - заявил ранее республиканец Линдси Грэм.

Стоит отметить, что США - один из главных союзников Украины. Вашингтон с первых дней полномасштабной войны поддержал Украину, выделив не только военную, но и финансовую и гуманитарную помощь.