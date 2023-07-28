Разведка Эстонии: РФ сможет продолжать войну еще длительное время

Разведцентр Сил обороны Эстонии считает, что Россия в состоянии восполнить свои человеческие потери в Украине за счет нового набора в войска, поэтому она сможет продолжать войну в прежнем темпе еще длительное время, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в пятницу глава разведцентра Сил обороны полковник Марго Гросберг.

По его словам, хотя у России не так хорошо обстоят дела с резервами, как у украинцев, она сможет привлечь дополнительно около 190 000 человек в рамках объявленного 1 апреля набора в вооруженные силы.

Российское руководство ставило перед собой цель привлечь в армию 400 000 человек, но даже половины этого количества будет достаточно для понесенных к настоящему времени потерь. Гросберг отметил, что, по оценкам Эстонии, Россия с начала войны потеряла от 130 000 до 140 000 военнослужащих погибшими и тяжелоранеными.

Следует отметить, что эти оценки значительно ниже тех, которые приводят, например, в Минобороны Великобритании, которое в начале июля оценило российские потери в 220 тысяч убитыми и ранеными.