Верховная Рада закрыла заседание: тревога совпала с нехваткой голосов

Верховная Рада закрыла свое пятничное заседание из-за короткой воздушной тревоги, остановившись на законопроекте об Антимонопольном комитете.﻿﻿ Об этом заявили народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко, сообщает Украинская правда.

По словам Железняка, во время рассмотрения законопроекта №5431 об усилении роли Антимонопольного комитета, "на который очевидно не было голосов", началась воздушная тревога. "На эту и следующую неделю заседания (парламента – ред.) не будет больше" , – отметил он.

Железняк добавил, что воздушная тревога на 10 минут "странным образом совпала с отсутствием голосов по законопроекту об АМКУ сегодня №5431".

Ирина Геращенко отметила, что "воздушная тревога, а на самом деле отсутствие голосов за законопроект об Антимонопольном комитете завершило сегодня заседание Верховной Рады Украины".

Геращенко отметила, что закон об Антимонопольном комитете является одним из 7 пунктов, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, но не в том виде, в котором монобольшинство пытается "протолкнуть" этот законопроект, чтобы сделать из АМКУ "репрессивный орган" против бизнеса.

По словам Геращенко, 28 июля нардепы успели принять несколько законопроектов, в частности, упростили таможенные правила для ввоза тепловизоров.