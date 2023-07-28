Африканцы, приехавшие к Путину, призвали возобновить зерновое соглашение

Африканский Союз призывает немедленно возобновить соглашение при посредничестве Организации Объединенных Наций, которое позволяет Украине экспортировать миллионы тонн зерна, которое было приостановлено по приказу России, сообщает Экономическая правда.

Как пишет РоІітісо, данное заявление представителей стран африканского континента озвучил президент Коморских островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз из 55 стран.

"Мы обсудим это с Путиным, чтобы увидеть, как мы можем перезапустить это соглашение" , - заявил Ассумани.

"Проблема зерна и удобрений касается всех" , - добавил Ассумани.

Издание напоминает, что Путин встречается с 17 африканскими лидерами 27-28 июля, поскольку все более изолированный российский лидер пытается сохранить отношения с африканским континентом, имеющим тесные исторические связи с Москвой.

Во время российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге Путин пообещал поставить бесплатное зерно шести африканским странам. Он заявил, что в ближайшие месяцы "РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку". По словам российского президента, зерно получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика и Эритрея.

Путин заявил, что РФ вышла из "зерновой сделки", поскольку она якобы не оправдала гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки.