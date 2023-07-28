На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ не потеряли ни одной позиции – Сырский

На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска не потеряли ни одной позиции. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Лига.net.

По словам генерала, на Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты постоянно атакуют, используя свои профессиональные подразделения.

"Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одной нашей позиции не потеряно" , – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Сырский также заявлял﻿, что под Бахмутом оккупанты яростно сопротивляются, но отступают.