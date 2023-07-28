На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ не потеряли ни одной позиции – Сырский
На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска не потеряли ни одной позиции. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Лига.net.
По словам генерала, на Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты постоянно атакуют, используя свои профессиональные подразделения.
"Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одной нашей позиции не потеряно", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
Сырский также заявлял, что под Бахмутом оккупанты яростно сопротивляются, но отступают.