Китай планирует создание военно-морских баз в Азии и Африке — The Guardian

Армия Китая, по всей видимости, планирует построить ряд зарубежных военно-морских баз, поскольку Пекин надеется защитить судоходные пути и усилить свою способность противостоять санкциям со стороны США и их союзников. Об этом, со ссылкой The Guardian, сообщает Зеркало недели.

Хамбантота в Шри-Ланке, Бата в Экваториальной Гвинее и Гвадар в Пакистане являются тремя наиболее вероятными локациями для создания китайской военно-морской базы в ближайшие два-пять лет, согласно анализу американского исследовательского института AidData.

Авторы отчета приняли во внимание объем финансирования развития, предоставленный китайскими государственными банками для портовых проектов, стратегическую ценность имеющейся инфраструктуры и прочные отношения Пекина с правительствами этих трех стран, а также другие факторы, чтобы составить список из восьми ключевых вариантов для будущих китайских военно-морских баз.

В настоящее время военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) имеют лишь одну зарубежную военную базу в Джибути, на побережье Африканского Рога.

Но по мере того как соперничество между США и Китаем обостряется, Пекин пытается догнать Вашингтон в морских силах за океаном. В отличие от США, Китай не является участником международных оборонных альянсов – его единственный официальный оборонный договор заключен с Северной Кореей. Это делает развитие зарубежных военно-морских баз приоритетом для военного развития Пекина, утверждают исследователи AidData.

Будущие амбиции армии Китая могут быть тесно связаны с китайской инициативой "Пояс и путь". Четыре из восьми мест для баз, включенных в список AidData, находятся в Африке. Хотя наиболее насущные морские амбиции Пекина связаны с Южно-Китайским морем и Тайваньским проливом, авторы отчета отмечают, что эти операции могут проводиться "полностью с материковой части Китая и внутренних военно-морских баз". Такие базы армии Китая помогли бы Пекину сохранить судоходные пути, особенно в случае западных санкций, а также собирать разведывательную информацию.

По данным AidData, порт Хамбантота в Шри-Ланке считается самым вероятным местом для размещения базы ВМС Китая в ближайшем будущем. Открывшийся в 2010 году порт был профинансирован за счет кредита в размере $306,7 млн, предоставленного китайским банком развития China Exim Bank. AidData утверждает, что Пекин имеет "прямой контроль над объектом".

В 2017 году китайская компания взяла порт в 99-летнюю аренду после того, как правительство Шри-Ланки столкнулось с трудностями в обслуживании своих внешних долгов. Хамбантота часто приводится в качестве примера китайской "дипломатии долговой ловушки", но экономисты утверждают, что эта сага скорее отражает нестабильность правительства Шри-Ланки, чем согласованную китайскую стратегию, направленную на получение контроля над иностранной базой.

"Хотя в большинстве случаев эти инвестиции в порты вряд ли станут официальными базами для армии Китая, для Коммунистической партии полезно иметь дружеские места, где НОАК может искать пополнение запасов и ремонта техники во всем мире" , - говорит научный сотрудник Центра исследований Соединенных Штатов при Сиднейском университете Блэйк Герцингер.

Ранее сообщалось, что Китай добился значительного прогресса в строительстве военно-морской базы в Камбодже и близок к завершению строительства пирса, который может принять авианосец, согласно спутниковым снимкам. По подозрению правительства США, Пекин строит объект для усиления своего военно-морского присутствия в регионе. Пекин и правительство Камбоджи отрицают, что там будет присутствовать Народно-освободительная армия. Военные аналитики говорят, что эта база предоставит Пекину значительные стратегические преимущества, включая доступ к Сиамскому заливу.