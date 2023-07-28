"Запорожсталь" не согласна с претензиями Минкульта по качеству стали

Запорожский металлургический комбинат Запорожсталь не согласен с заявлением Министерства культуры и информационной политики о том, что качество материала комбината не соответствует техническим требованиям для изготовления тризуба на монументе Родина-мать, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении предприятия, опубликованном в пятницу, 28 июля.

"Мы уверены, что сталь изготовленная на Запорожстали подходит для производства тризуба. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем выдвинутые претензии предвзятыми и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали" , — сказано в нем.

Комбинат заявил, что продолжит выполнять все взятые на себя обязательства как партнер изготовления нового тризуба. Там говорят, что на запрос МКИП бесплатно предоставили всю сталь для изготовления герба и уже оплатили разработку проекта замены советского герба.

"Мы считаем, что в таких величественных символах должна использоваться сталь, произведенная на украинских комбинатах, как символ сопротивления агрессии" , — подчеркнули на предприятии.

В Запорожстали говорят, что первую партию стали передали 29 июня, а любые незначительные отклонения толщины «остаются в пределах допустимой погрешности», о чем компания предупреждала заранее. Предприятие заявило, что не получало претензий по качеству или параметрам своей стали, но готово провести независимую экспертизу.

25 июля в Минкульте заявили, что тризуб для Родины-матери изготовят из европейского металла, поскольку сталь Запорожстали якобы не соответствует техническим требованиям. Строители составили акт о выявленных дефектах. Там уверяют, что замена не влияет на бюджет проекта, поэтому стоимость металла остается неизменной — 400 тысяч гривен. В целом все будет стоить 28 миллионов грн.