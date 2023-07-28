Катар выделяет $100 миллионов на преодоление гуманитарного кризиса в Украине

Катар выделяет 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса в Украине и 20 млн долларов для обеспечения африканских стран продовольствием. Об этом заявил Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль Тани на совместном брифинге с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве, сообщает Укринформ.

"Наш государственный правитель готов выделять деньги и уже выделил 100 млн долларов для преодоления происходящего кризиса. Предполагается, что деньги могут тратиться на восстановление разрушенной инфраструктуры и для обеспечения пресной, питьевой водой людей в поврежденных регионах" , - сказал он.

Премьер-министр Украины со своей стороны поблагодарил коллегу за гуманитарную поддержку и уточнил, что, кроме прочего, деньги будут направлены на восстановление в сферах медицинского обеспечения и образования, гуманитарное разминирование и другие гуманитарные проекты.

Аль Тани добавил, что Катар готов предоставить все необходимые средства для того, чтобы снизить проблему гуманитарных прав в Украине или вообще ее устранить. По его словам, Катар собирается оказать помощь тем, кто вынужден покинуть оккупированные территории.