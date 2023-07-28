Германия передала Украине еще 6 установок Gepard и тысячи боеприпасов к ним

Германия сообщила о новой партии военной помощи для Украины, которая включает зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы к ним, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует обновленный список переданного Украине оружия.

В частности, Украине передали шесть ЗСУ Gepard и более 15 тысяч боеприпасов к ним.

Также в новый пакет помощи входят более 2600 дымовых снарядов калибра 155 мм, 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 20 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 разведывательных дронов Vector.

Кроме того, Германия передает восемь карет скорой помощи и восемь стоматологических стерилизаторов.