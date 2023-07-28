Зеленский утвердил перенос Рождества и других праздников

В Украине официально изменили дату Рождества и еще нескольких праздников. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Об этом свидетельствует указ президента и закон №9431.

Теперь в Украине официально изменили дату празднования Рождества. Вместо 7 января его перенесли на 25 декабря.

Кроме того, изменились даты и других праздничных дней:

День Украинского казачества и День защитников и защитниц перенесли с 14 октября на 1 октября;

День украинской письменности и языка, вместо 9 ноября - 27 октября;

День крещения Киевской Руси - Украины и День Украинской Государственности, вместо 28 июля - 15 июля;

День усыновления, вместо 30 сентября - 17 сентября.

Также теперь в Украине День семьи будет отмечаться 15 мая.