Путин рассказал африканцам, что переговоров нет из-за Украины и НАТО

Российский диктатор Владимир Путин на форуме Россия – Африка в Санкт-Петербурге заявил, что он якобы готов к переговорам для завершения войны, но с ним не хотят говорить Украина, США и НАТО, сообщает Украинская правда.

"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию

Да и сама Украина, точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили – и президент Украины принял декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Нужно вести диалог и с той стороной" , – сказал он.

Стоит отметить, что под переговорами Путин имеет в виду то, что Киев и его союзники смирятся с захватом украинской территории на востоке и юге и согласятся с ключевыми требования РФ, как то отказ от вступления Украины в НАТО.

Президент Владимир Зеленский настаивает, что для начала переговоров Россия должна вывести все свои войска с украинской территории.