Румыния может привлечь авиацию для ускорения транзита украинского зерна – МИД

Румынские власти планируют быстро расширить один из ключевых маршрутов транзита зерна из Украины, поскольку усиление атак России в Черном море усугубляет риски для мировой торговли продуктами питания. Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску в интервью Bloomberg, сообщает Укринформ.

"Мы тесно контактируем с Украиной, чтобы определить лучшие варианты увеличения и ускорения этого транзита (зерна – ред.). Ситуация безопасности, конечно, непростая, но мы очень привержены продолжению помощи Украине" , - сказала она.

По словам Одобеску, Румыния может открыть новые пункты пропуска из Украины, увеличить персонал на существующих пунктах пропуска и привлечь бывших пилотов и военных пилотов, чтобы ускорить транзит судов через Дунайский канал.

Отмечается, что Румыния уже способствовала транзиту более 20 миллионов тонн зерна из Украины, около половины из всех 41 миллиона тонн, отправленных через так называемые "пути солидарности" ЕС с начала российского вторжения.