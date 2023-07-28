На Кипре задержан сообщник Жеваго – ГБР

По запросу ГБР в Республике Кипр правоохранители задержали﻿ бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США.

"На основе собранной ГБР доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Сейчас работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину" , - сообщили в ведомстве.

Правоохранители не называют имя задержанного, по данным СМИ речь идет о Сергее Борисове.