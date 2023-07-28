Сенат США ожидает запроса Байдена о дополнительной помощи Украине

Глава Комитета Сената по оборонным ассигнованиям Джон Тестер ожидает, что президент США Джо Байден попросит больше денег на помощь Украине до конца лета. Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Зеркало недели.

"Я думаю, что мы можем ожидать дополнения по Украине от администрации уже в следующем месяце" , - сказал Тестер.

Комментарии Тестера иллюстрируют двухпартийный консенсус в Сенате по поводу того, что в скором времени понадобится большее финансирование для Украины и смягчение ограничений на расходы, наложенные долговым соглашением.