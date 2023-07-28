Главе Государственной судебной администрации определили залог в 805 тысяч гривен

Главе Государственной судебной администрации Украины Алексею Сальникову избрана мера пресечения в виде залога в размере 805 200 гривен и ряда обязательств, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

28 июля следователь судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрела и удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения главе Государственной судебной администрации Украины (ГСА) в виде залога в размере 805 200 грн. Залог должен быть внесен в течение 5 дней.

На подозреваемого также возложены обязанности:

прибывать в орган досудебного расследования, к прокурору, следственному судье по первому требованию;

не покидать Киев без разрешения детектива или прокурора;

сообщать детективу или прокурору об изменении места своего проживания или работы;

воздерживаться от общения с указанными в решении суда лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все паспорта для выезда за границу, другие документы, предоставляющие право на въезд в Украину и выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязательств – до 24 сентября 2023 года включительно.

Главе ГСА сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

В начале недели работники НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, у Сальникова прошли обыски.