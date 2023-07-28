Зеленский ветировал закон о выделении более 500 млн грн на музей Голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о выделении дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида, сообщает Деловая столица.

Эта информация появилась в карточке соответствующего законопроекта №9437 на сайте Верховной Рады.

27 июля законопроект возвращен в парламент с предложениями главы государства.

В сопроводительных документах к законопроекту и связанных с работой над ним пока отсутствует текст предложений президента.

Напомним, 13 июля Верховная Рада поддержала выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-Матери герба СССР на герб Украины. Многие призывали власть вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование — но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.

В то же время Александр Ткаченко, который на тот момент был еще министром культуры, считал уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея.

Назревает также скандал относительно замены на щите Родины-Матери герба СССР. Несмотря на заверения Министерства культуры, что использование стали европейского производителя никоим образом не меняет смету проекта по замене советского символа на монументе, а украинского производителя — "Запорожсталь", отвергли из-за якобы ненадлежащего качества стали, оказалось, что последний вообще ничего не знал о претензиях, а всю сталь для изготовления герба предоставил бесплатно и оплатил разработку проекта.