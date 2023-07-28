В городе Таганрог в Ростовской области РФ произошел сильный взрыв

В городе Таганрог в Ростовской области Российской Федерации в пятницу днем произошел сильный взрыв, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Telegram Baza, Mash.

"В Таганроге сильный взрыв. В ближайших домах взрывной волной выбило окна".

На видео видно, что над зданиями поднимается густой дым.

По предварительным данным взрыв произошел недалеко от Александровской площади во дворе Государственного банк.

На месте взрыва образовалась воронка размером 5*5 метров.

По предварительным данным в результате взрыва пострадали 5 человек, у них осколочные ранения.

По информации Shot и Mash, взрыв произошел недалеко от аквапарка "Лазурный" и ресторана "Чехов Сад".

Со слов очевидцев Mash, было два взрыва: первый – сильный, второй – чуть слабее.