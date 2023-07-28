Spiegel: Rheinmetall планирует ремонтировать танки Leopard в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью изданию Spiegel заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер.

По его словам, компания "уже готовит украинцев в Германии для этой работы". Он добавил, что начать работу ремонтного центра планируют после летних каникул.

Отмечается, что ремонтный центр в Украине позволит сократить расстояние, на которое приходится транспортировать танки Leopard и другую военную технику.

Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций. С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Ранее Паппергер прокомментировал заявления представительницы МИД России Марии Захаровой, которая назвала будущий завод концерна в Украине "законной целью", заверив, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а также планирует защитить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и противовоздушной обороны.