В ВСУ показали, как зачищают освобожденное Старомайорское

Военно-Морские силы опубликовали видео, на котором украинские морпехи проводят стабилизационные действия в деоккупированном селе Старомайорское, что в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ВМС в Facebook.

Сообщается, что зачисткой на кадрах занимается 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

На наличие противника проверяют каждый дом и каждое подвальное помещение.

27 июля вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков село Старомайорское в Донецкой области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники еще зачищают населенный пункт.