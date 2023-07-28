ГБР: Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Аристову

В пятницу, 28 июля, суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Юрию Аристову в виде личного обязательства, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По материалам ГБР и ходатайству Генерального прокурора сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату" , — говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент Суспільного из зала суда, экс-нардеп должен носить электронный браслет, сдать документы и прибывать по вызову после требования судьи и прокурора.

Аристова подозревают во внесении ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане. Досудебное расследование продолжается.

Фото: пресс-служба ГБР

Аристов на Мальдивах: что известно

О том, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном курорте Waldorf Astoria Maldives, ранее сообщало Слідство.Інфо со ссылкой на источники. Это подтвердили в отеле, сам нардеп и его пресс-секретарь на вопросы журналистов так и не ответили.

После этого в Слуге народа заявили, что начали проверку и могут выгнать его из фракции. ГБР начало расследовать законность выезда Аристова на отдых на Мальдивы, несмотря на запрет чиновникам покидать страну во время войны. Во время обысков у него дома нашли паспорт с соответствующими отметками.

27 июля Верховная Рада поддержала досрочное прекращение депутатских полномочий Аристова после информации о его поездке на Мальдивы.

Юрий Аристов — народный депутат 9-го созыва от партии Слуга народа, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По данным журналистов, до избрания был бизнес-партнером президента Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.