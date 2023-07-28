Правительство утвердило начало и конец учебного года: названы даты

Правительство утвердило постановление о начале и конце учебного года. Он продлится с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как пишет премьер-министр, ОВА и учредители учебных заведений должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.

В частности на построение качественных укрытий будет выделено 1,5 млрд гривен.