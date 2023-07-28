ЕС разоблачил российскую кампанию по дезинформации и ввел новые санкции

Совет Европейского Союза в пятницу ввел санкции против семи россиян и пяти компаний, причастных к кампании по распространению дезинформации о полномасштабной войне РФ против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Новые ограничительные меры Евросоюза касаются семи физических и пяти юридических лиц РФ, ответственных за кампанию по манипулированию информацией под названием RRN ("Последние достоверные новости", Recent Reliable News).

Кампания предусматривала распространение пророссийской пропаганды через фейковые сайты и аккаунты в соцсетях, имитирующие известные СМИ и правительственные порталы европейских государств.

"Эти скоординированные и целенаправленные информационные манипуляции являются частью более широкой гибридной кампании России против ЕС и стран-членов" , – подчеркивается в сообщении.

Санкции введены против Inforos – связанной с российской военной разведкой компании, которая контролирует более 270 фейковых сайтов с пророссийской пропагандой, и трех ее основателей.

Под ограничения попали автономная некоммерческая организация "Диалог", созданная властями Москвы и тесно связанная с администрацией президента РФ, Институт русской диаспоры, а также "Агентство социального проектирования" и "Структура национальных технологий" – российские ИТ-компании, вовлеченные в кампанию RRN, и их представители.

В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются к около 1800 физических и юридических лиц.

О российской дезинформационной кампании впервые стало известно в июне, когда Франция сообщила о разоблачении онлайн-кампании по дезинформации, в которой участвовали российские субъекты, а также государственные структуры или структуры, связанные с Россией.