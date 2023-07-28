Тимошенко использовал полномочия в личных интересах - НАПК

НАПК направило в суд протокол об административных правонарушениях экс-заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко. Проверка установила, что Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и отправил за границу своего подчиненного, что тот оформил ему визу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Во время проверки НАПК установлено, что чиновник использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил определенные законом ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение".

В частности, занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Госпогранслужбы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки.

Однако оказалось, что настоящей целью выезда за границу подчиненного было оформление виз Тимошенко и его сыну.

Кроме того, Тимошенко в течение прошлого года трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе "Emili Resort", дважды из которых - вместе с женой и сыном. Подтвердить факт оплаты за проживание на более 45 тыс. грн он не смог.

Также летом 2022 года он получил бесплатные услуги по прокату Porsche Taycan на сумму 122 тыс. грн.

На основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях Тимошенко.

Сообщается, что экс-заместитель Ермака не явился в НАПК для вручения протокола.

Ему направили официальное приглашение на 15:00 28 июля 2023 года, но, несмотря на обещание прибыть в агентство, Тимошенко не явился.

НАПК направит ему протокол для ознакомления по почте.