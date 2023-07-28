СМИ: НАТО откроет логистический центр в Жешуве для ремонта украинской техники

Североатлантический Альянс планирует построить ремонтно-логистический центр в польском городе Жешув, который из-за своего стратегического расположения стал важным транспортным хабом для помощи Украине в войне, сообщает Европейская правда.

Об этом изданию The Globe and Mail стало известно от канадских и польских чиновников.

О строительстве объекта НАТО в Жешуве стало известно в прошлом месяце, когда мэр города Конрад Фиолек в интервью местным СМИ заявил о создании базы Альянса, где будут постоянно дислоцированы "американские, британские и канадские войска".

Чиновники из Оттавы и Варшавы на условиях анонимности уточнили The Globe and Mail, что под объектом имеется в виду не база, а скорее центр логистики и ремонта техники.

"Мы собираемся создать ремонтный центр в партнерстве с США и Великобританией. Мы не намерены иметь большое канадское присутствие", – сказал на условиях анонимности канадский чиновник, добавив, что основной функцией центра будет ремонт украинских танков и другой бронированной техники.

В пресс-службе НАТО в Брюсселе на запрос издания ответили, что тот "значительно усиливает сдерживание и оборону для всех членов Альянса, повышает устойчивость к российскому принуждению и поддерживает партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии".

Значение Жешува, расположенного примерно в 100 километрах у границы с Украиной, существенно возросло после полномасштабного вторжения России. Возле местного аэропорта дислоцированы 1700 американских военных, а сам аэропорт стал логистическим центром для поставки Украине западной техники.

В прошлом году в городе также начал работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы.