Зеленский: Наши международники готовят весомые решения для Украины и ее воинов

Зеленский: Наши международники готовят весомые решения для Украины и ее воинов
Фото: president.gov.ua

Украинские дипломаты готовят "довольно весомые решения" для вооруженных сил Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении в пятницу.

"Наши международники готовят довольно весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично - чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными".

Президент не раскрыл детали решений.

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