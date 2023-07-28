Зеленский: Наши международники готовят весомые решения для Украины и ее воинов
Украинские дипломаты готовят "довольно весомые решения" для вооруженных сил Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении в пятницу.
"Наши международники готовят довольно весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично - чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными".
Президент не раскрыл детали решений.