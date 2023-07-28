Энергоатом: Оккупанты похитили и пытают работника Запорожской АЭС

Российские оккупанты похитили и взяли в плен инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга. Мужчину пытают, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Энергоатом.

"Более месяца назад, 23 июня 2023 года, захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга, который оставался в Энергодаре и работал на станции.

Его видели в отделении полиции, где россияне держат жителей города и работников ЗАЭС".

Энергоатом сообщает, что мужчина находится в плену оккупантов, где регулярно подвергается пыткам и физическому насилию.

После пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер:

"При этом они до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии".

Во временно оккупированном городе проживают близкие работника АЭС, которые подтверждают, что он пока жив.

Энергоатом обращается к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.