В Украине объявили масштабную тревогу: сообщают о взлете МиГ-31 (Обновлено)

Масштабную воздушную тревогу объявили сегодня вечером, 28 июля. Причиной этого стал взлет российского самолета МиГ-31, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушные силы Украины сообщают, что причиной этого стал взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка.

Самолет МиГ-31 является носителем ракет "Кинжал".

Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое воздушной тревоги по всей территории Украины.

Атаки России

Напомним, россияне в последнее время снова активизировали обстрелы. Оккупанты применяют ракеты разных типов и дроны-камикадзе. Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что армия РФ уже атакует "Шахедами", собранными на территории России.

Кроме того, РФ после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит удары по Одессе и области. Оккупанты атакуют исторический центр города и портовую инфраструктуру.

В частности, 24 июля Россия ударила дронами по порту "Рени", который находится у границы с Румынией.