Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают президент Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор.

Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА.

Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле.

Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости".

По словам Клименко, по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.

На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход.

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места вражеского обстрела.

По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными.