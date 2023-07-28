МВД: В результате удара по многоэтажке в Днепре травмированы 5 человек

Пятеро людей было травмировано в результате российского удара по многоэтажке в Днепре, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"Пострадавшие - четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации".

По словам Клименко, поквартирный обход завершен.

Напомним:

Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.

По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными. Источники УП также сообщили, что здание СБУ давно пустует.