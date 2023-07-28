В Киеве назначили нового начальника Национальной полиции: кто им стал
Главой главного управления Национальной полиции в Киеве назначен полковник полиции Дмитрий Шумейко, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
28 июля глава Нацполиции Иван Выговский представил Шумейко как начальника Нацпола в Киеве.
До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя столичного главка.
"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", — сказал Выговский.
Шумейко поблагодарил министра МВД Игоря Клименко и Выговского за оказанное доверие и поддержку на новой должности.
"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", — отметил он.
Напомним, 14 июля 2023 года Кабинет министров Украины назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины.