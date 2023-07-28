В Киеве назначили нового начальника Национальной полиции: кто им стал

В Киеве назначили нового начальника Национальной полиции: кто им стал

Главой главного управления Национальной полиции в Киеве назначен полковник полиции Дмитрий Шумейко, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

28 июля глава Нацполиции Иван Выговский представил Шумейко как начальника Нацпола в Киеве.

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", — сказал Выговский.

Шумейко поблагодарил министра МВД Игоря Клименко и Выговского за оказанное доверие и поддержку на новой должности.

"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", — отметил он.

Напомним, 14 июля 2023 года Кабинет министров Украины назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины.

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