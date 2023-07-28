Ракетный удар РФ по Днепру: власти рассказали о ситуации в городе

В результате российского обстрела центра Днепра 28 июля жертв нет, сейчас все соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий вражеской атаки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают мэр Днепра Борис Филатов, глава ОГА Сергей Лысак, ГСЧС, омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Высокоточные п*дарасы в третий раз выстрелили "Искандерами" в пустующее здание СБУ, а заодно и в жилой дом рядом.

В котором, к счастью, не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу.

Развалили все вокруг полностью. Погибших нет" - рассказал Филатов.



По словам Лысака, предварительно оккупанты обстреляли город двумя "Искандерами".

Он добавил, что ЖК "Женева" еще не был полностью введен в эксплуатацию. Где ни где, там преимущественно были строители.

Здание уже осмотрели. Осталось только убрать территорию от последствий вражеской атаки. Коммунальные службы уже приступили к работе.

Лубинец сообщил, что разрушены верхние этажи 12-этажного ЖК, которые, к счастью, были незаселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать.

Спасатели уже ликвидировали пожар в административном здании, то есть в СБУ.

Филатов также пожаловался на горожан, которые во время тревоги и сразу после взрыва были на месте происшествия:

"Мы, руководители, обязаны быть на месте прилета в первые минуты, а что делают там сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога, мне неизвестно".

Ранее в МВД сообщили, что 5 человек были травмированы в результате российского удара по многоэтажке в Днепре.

Напомним: